Wolfsburg

Die Zahl der neuen Corona-Fälle und damit die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und ganz Deutschland steigt und steigt. Grund ist die hochansteckende Omikron-Variante, überdurchschnittlich von Ansteckungen betroffen sind Kinder und Jugendliche. Was meinen Sie? Ist es vor diesem Hintergrund die richtige Entscheidung, die Schulen weiter geöffnet zu lassen und die Teilnahme am Präsenzunterricht vorzuschreiben?

Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage und gewinnen Sie einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt.

Die Auswertung der letzten Wochenumfrage

Vergangene Woche wollten wir von Ihnen wissen, ob es Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung war, die VW-Currywurst aus einer Werks-Kantinen bei Volkswagen zu streichen. Der Fall hatte deutschlandweit für Diskussionen gesorgt. Nur eine Minderheit bejahte dies (12,1%). Die überwiegende Mehrheit hatte dafür kein Verständnis (83,2%). 4,8% hatten dazu keine Meinung.

Der VW-Wochenüberblick als Newsletter Alle wichtigen Volkswagen-News frisch ab Werk, jeden Dienstagnachmittag im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Redaktion