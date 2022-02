Wolfsburg

Am 20. März sollen in Deutschland fast alle Corona-Beschränkungen wegfallen. Bund und Länder haben sich bei ihrer letzten Zusammenkunft auf einen stufenweisen Öffnungsplan geeinigt. Wenn es keine Rückschläge in der Corona-Pandemie gibt, könnte der 20. März Deutschlands „Freedom-Day“ werden. Die meisten Corona-Maßnahmen dürften dann Geschichte sein. An einer Regel wollen die Länder aber vorerst weiter festhalten: Die Maskenpflicht. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was halten Sie davon? Sind sie weiter für eine Maskenpflicht oder sollen nach Möglichkeit alle Regeln auf einmal beendet werden?

Auswertung der letzten Wochenumfrage

In der vergangenen Woche wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie Corona-Lockerungen in der momentanen Situation in Schulen für sinnvoll halten. 650 WAZ-Leser haben an der Umfrage teilgenommen. 95,0% von ihnen finden die Pläne gut. 3,9% der Teilnehmer sagen, dass die geplanten Lockerungen nach den Osterferien zu früh kämen. 1,1% sind sich noch unsicher.

