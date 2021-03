Wolfsburg

Flächendeckende kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus bei Ärzten und Apotheken gibt es leider noch nicht. Aber die niedersächsische Landesregierung will nach eigenem Bekunden alles tun, damit den Bürgern in Kürze an vielen Stellen Schnelltests angeboten werden können. Die nationale Teststrategie soll bis Anfang April schrittweise umgesetzt werden. Wir wollen von Ihnen wissen: Machen Sie den kostenlosen Selbsttest, wenn er möglich ist?





Von der Redaktion