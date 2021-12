Wolfsburg

In Wolfsburg gilt seit dem 1. Dezember die Corona-Warnstufe 2 und mit ihr die 2G-Plus-Regel. In nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen sich nun auch geimpfte und genesene Menschen testen lassen und starke Einschränkungen hinnehmen. Ist das gerechtfertigt, um die vierte Corona-Welle zu brechen oder werden jetzt auch diejenigen in Mitleidenschaft gezogen, die eigentlich alles getan haben, um die Pandemie einzudämmen? Was denken Sie? Machen Sie mit und stimmen Sie bei der aktuellen WAZ-Umfrage der Woche ab.

Glauben Sie, dass es einen weiteren Lockdown geben wird?

So lautete die vorige Frage. Ja, es sieht leider so aus, antworteten 73,3 Prozent der Teilnehmer. Ja, aber nur für Ungeimpfte, meinten 18,9 Prozent. Nein, die getroffenen Corona-Maßnahmen werden Wirkung zeigen, gaben 7,5 Prozent an.

Von der Redaktion