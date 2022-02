Wolfsburg

Trotz weiterhin hoher Neuinfektionszahlen sind in Dänemark seit Dienstag praktisch alle Corona-Beschränkungen weggefallen. In Deutschlands nördlichstem Nachbarland muss man dann keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Auch Nachweise über Impfungen, Genesungen und negativen Tests per Corona-Pass sind nicht mehr nötig. Großveranstaltungen können ungehindert über die Bühne gehen. Auch das Nachtleben darf wieder stattfinden. In Deutschland selbst gelten allerdings nach wie vor strenge Corona-Regeln. Welche Strategie halten Sie für richtig?

Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage und gewinnen Sie einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt. Gehen Sie dazu auf www.waz-online.de oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Die Auswertung der letzten Wochenumfrage

Vergangene Woche wollten wir von Ihnen wissen, ob es angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung richtig oder verantwortungslos ist, die Schulen weiter geöffnet zu lassen. Die Mehrheit der Teilnehmer war der Meinung, dass die Schulen generell geschlossen werden sollten. (44,7%). 41,6% sind der Ansicht, dass die Schulen offen bleiben müssen. 12,5% finden, dass die Eltern selbst entscheiden sollten, ob sie ihre Kinder zu Schule schicken oder nicht. Und 1,2% hatten dazu keine Meinung.

Die wichtigsten Nachrichten als Newsletter Die Top-Meldungen aus der Region – jeden Tag gegen 17 Uhr direkt und kostenlos in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Redaktion