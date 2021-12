Wolfsburg

Lasse ich mein Kind gegen das Coronavirus impfen oder nicht? Eine Entscheidung, die für viele Eltern nicht einfach ist. Möglich ist es jedenfalls, inzwischen auch für Kinder unter zwölf Jahren. In Niedersachsen und somit auch in der Stadt Wolfsburg werden jetzt vielerorts Impfangebote für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen ermöglicht.

Die Kassenärztliche Niedersachsen bezeichnete die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten gegen Corona impfen zu lassen, für nachvollziehbar. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder geimpft werden. Laut Gesundheitsministeriums sind rund 500.000 Kinder in Niedersachsen zwischen fünf und elf Jahren alt. Das Ministerium rät Eltern, die ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, sich zuerst an die Kinderärzte zu wenden.

Die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer ist erst seit kurzem für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Es werde der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration, teilten die Behörden mit.

Was sagen Sie zum Böllerverbot an Silvester

Vergangene Woche wollten wir wissen, was Sie vom erneuten Böllerverbot zu Silvester halten. An dieser nicht repräsentativen Online-Umfrage haben 1546 Personen teilgenommen. 45,1 Prozent hielten das für sinnvoll. 49,5 Prozent der Teilnehmer lehnten das als zu übertrieben ab. 5,4 Prozent hatten dazu keine klare Meinung.

