Wolfsburg

Ab Montag wird die Maskenpflicht in der Wolfsburger Innenstadt aufgehoben. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt gemäß der aktuell geltenden Niedersächsischen Corona-Verordnung jedoch weiterhin beispielsweise auf Parkplätzen und in Eingangsbereichen von Räumen, in denen eine Maskenpflicht gilt (Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomie). Was sagen Sie: Werden Sie weiterhin zum Schutz durchgehend eine Maske tragen – auch an Orten, wo die Pflicht aufgehoben wurde?

Von der Redaktion