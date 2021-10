Wolfsburg

Nachdem im letzten Jahr kaum Weihnachtsmärkte stattgefunden haben, wird es in diesem Winter einige mehr in den Innenstädten Deutschland geben – wenn auch nicht in gewohnter Art und Weise, sondern unter Pandemie-Bedingungen. In Wolfsburg beispielsweise wird eine §G-Regelung mit einer Bewirtung nach dem Bändchen-System überlegt. Viele Social Media-Nutzer kritisieren das scharf und kündigen an, den Markt zu boykottieren.Nehmen Sie an unserer WAZ-Umfrage teil und verraten uns, ob Sie in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt besuchen werden.

Von der Redaktion