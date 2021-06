Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Infektionen in Wolfsburg ist niedrig und damit auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sorge bereitet aber die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante des Virus, die zum ersten Mal in Indien aufgetreten ist. Diese gilt als die deutlich ansteckendste Corona-Variante. Aber: Wer vollständig geimpft ist, ist auch bei Delta vor schwerer Erkrankung geschützt. Also keine Panik oder stehen wir womöglich vor einer vierten Welle?

Von der Redaktion