Wolfsburg

Eine Corona-Impfung schützt vor einer Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf. Doch der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus und einer Covid-19-Erkrankung lässt mit der Zeit nach – er nimmt mit einem Booster dann wieder erneut zu. Die Auffrischungs-Impfung dient bei Erwachsenen dazu, die Spiegel wichtiger neutralisierender Antikörper im Nasen-Rachen-Raum möglichst hoch zu halten. Der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus steigt dann wieder – auch bei der Omikron-Variante.

Fachleute gehen im Moment davon aus, dass bei Geboosterten ein Schutz vor einer Infektion zwischen 70 und 80 Prozent besteht. Unklar ist allerdings, wie lange die Impfung auf diesem Level wirkt. Was meinen Sie: Sind weitere Booster-Impfungen nach der dritten Spritze nötig? Machen Sie mit bei unserer Online-Umfrage und gewinnen Sie einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt.

Umfrage

Die Auswertung der letzten Wochenumfrage

Vergangene Woche wollten wir von Ihnen wissen: Ist Präsenzunterricht an Schulen wegen der neuen Corona-Welle aktuell sinnvoll oder zu gefährlich? 1045 Leser haben an unserer Umfrage teilgenommen. 52,3% der Teilnehmer sind der Meinung, dass es absolut sinnvoll ist, dass die Schulen geöffnet bleiben. 29,3% der Leser halten Präsenzunterricht in der momentanen Situation für zu gefährlich. 18,4% würden dies von der aktuellen Corona-Situation abhängig machen und von Fall zu Fall unterscheiden.

Von der Redaktion