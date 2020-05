Wolfsburg

In Altenpflegeeinrichtungen breitet sich das neue Coronavirus häufig schneller aus als an anderen Orten. Deshalb fordern die Betreiber der Einrichtungen schon länger regelmäßige Tests von Personal und Bewohnern. Die Bundesregierung hat Änderungen beschlossen, die mehr Tests möglich machen sollen. Die Stadt Wolfsburg plant hingegen noch keine Corona-Massentests in Pflegeheimen. Was halten Sie von regelmäßigen Tests bei den Mitarbeitern und Bewohnern von besonders gefährdeten Einrichtungen?

