Um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gering zu halten, hat die Stadt Wolfsburg eine Maskenpflicht erlassen: Jeder, der ein Geschäft, eine Arztpraxis oder ein öffentliches Verkehrsmittel betritt, muss einen einfachen Mund-Nasenschutz tragen. Dieser Schritt hat heftige Diskussionen ausgelöst - Was halten Sie von der Maskenpflicht in Wolfsburg?

