Besonders in Discountern wird Fleisch und Wurst zu Niedrigstpreisen angeboten. Kaum jemand wundert sich, wie derartige Tiefstpreise überhaupt zustande kommen können. Durch den Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiederbrück werden viele Menschen einmal mehr hellhörig und fragen sich, welche Auswirkungen der niedrige Preis am Ende auf die Tierhaltung, den Schlachtprozess und die Qualität des Fleisches hat.

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass häufig nur noch Billiglöhner aus Osteuropa unter fragwürdigen Bedingungen in vielen Schlachtbetrieben arbeiten wollen und ein Teil der Verbraucher fördert durch den Kauf von Billigfleisch dieses System mit.

Wir würden gerne von Ihnen wissen: Wären Sie bereit mehr Geld für Wurst und Fleisch auszugeben, wenn es dafür aus artgerechter Haltung stammt? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

