Wolfsburg

Vor meiner Haustür zeigt sich die Natur in diesem Sommer besonders üppig. Ausgiebiger Regen im Wechsel mit Sonnenschein haben dafür gesorgt, dass die Pflanzen überall wuchern. Soweit ich das wahrnehmen kann, gedeiht auch der Nachwuchs im Tierreich gut. Was für eine Freude, als ich den Ausflug der Rotschwänzchen beobachten durfte!

Es war reine Glückssache, dass ich diesen Moment mitbekommen habe. Ein junger Vogel ist auf meiner Fensterbank gelandet und hat eine Weile ins Wohnzimmer geschaut. Sein unbeholfenes Geflattere hat meinen Blick schließlich auch auf seine Geschwister gelenkt – vier kleine Rotschwänzchen, die einen Abend lang ihre ersten Flugübungen direkt vor meinen Augen absolviert haben. Auch die Fledermäuse sind flügge geworden. Gegen Abend schwillt ihr Zirpen derart an, dass ich den baldigen Abflug in die Dämmerung erahnen kann. Dann gehe ich auf Beobachtungsposten und sehe mir an, wie sich ein flinker Schatten nach dem anderen aus dem Unterschlupf löst. In den vergangenen Tagen wurde mein Zuschauer-Glück jedoch sehr getrübt.

Tierische Opfer entlang des Weges

Vor der Garage lag leblos ein blutiger Fledermaus-Körper, ein abgetrenntes Beinchen direkt daneben. Was war denn bloß passiert? Hatte eine Eule sie geschnappt und die Beute dann verloren? Ich trauerte um die kleine Fledermaus und vergrub sie schließlich. Auch wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, säumen tierische Opfer unseren Weg. An einer Böschung muss ein regelrechtes Massaker stattgefunden haben. Unzählige zerhackte Schneckenhäuser lagen dort. Auf der Straße sehe ich häufig überfahrene Blindschleichen. Und in meinem Garten fand ich den ausgetrockneten Körper einer toten Kröte. Der Anblick dieser verendeten Kreaturen betrübt mich. Doch wann immer ich anderen Menschen davon berichte, bekomme ich zu hören, dass die Natur eben grausam sei.

Die Kinderstube in der Pfütze

Umso erfreulicher war es, nach einigen Regentagen neues Leben an ganz ungewöhnlicher Stelle zu entdecken. In einer großen Pfütze, die einer kleinen Seenplatte glich, schwammen quirlig eine Menge Kaulquappen umher. Drei Tage hatte ich an diesem Mini-Biotop meine Freude. Doch als kein weiterer Regen folgte, begann ich, mir Sorgen um die Kaulquappen zu machen. Welcher Frosch oder welche Kröte laicht denn an einem solch unsicheren Ort? Täglich sah ich die Kinderstube kleiner und kleiner werden. Dann füllte ich einen 20-Liter-Eimer mit Wasser und transportierte ihn mit der Schubkarre zu dem Teilzeit-Gewässer. Solange es nicht erneut regnen würde, war das aber nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

Und natürlich weiß ich, dass die Natur grausam ist. Aber ich muss ihr ja nicht auch noch dabei zugucken. Manche Leute sprengen ja auch ihren Rasen. Und ich gehe jetzt eben Pfützen gießen. Wer weiß – vielleicht geht es sogar um die Rettung einer Froschkönigin.

Von Anke Weber