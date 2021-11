Wolfsburg

Wenn es so etwas wie ein Zentrum des Hauses gibt, dann ist es vermutlich der Küchentisch. Jedenfalls sagte meine Tochter während eines Besuches, dass ihr unser Küchentisch ein Zuhause-Gefühl vermittele. Gemeinsam philosophierten wir sofort, warum ausgerechnet der Küchentisch dieses Gefühl hervorruft. Ebenso gut hätte es das Sofa sein können. Oder der Ofen. Was auch immer. Aber es war eben der Küchentisch.

Mir selbst geht es ebenso. Sogar in fremden Küchen vermitteln mir Tische, sofern die Platte aus Holz ist, heimisches Wohlgefühl. Kunststoffplatten sind, zumindest was mich betrifft, dazu allerdings nicht in der Lage. Vermutlich liegt es an den Geschichten, die über die Jahre hinweg in das Holz gesickert, vom Kunststoff aber abgewischt worden sind.

Der Tisch der Oma ist inzwischen untenrum blau gestrichen

Meine Küchentische hatten immer schon ein oder sogar mehrere Leben hinter sich. Der erste, der bei mir einzog, hatte mich schon während meiner Kindheit begleitet und war irgendwann von meinen Eltern aussortiert worden, da sie ihn bereits von meiner Oma übernommen hatten. Vor mir hatte diesen Tisch schon meine Schwester adoptiert und untenrum rot gestrichen. Bei mir wurde er blau. Die Tischplatte erzählte unter anderem vom Himbeersaft, den ich verschüttet hatte. Meine Tochter fügte dem Holztisch dann irgendwann ihre Erlebnisse hinzu, die sie teilweise bis heute benennen kann.

Besonders auf dem Land, so kommt es mir zumindest vor, sind Küchentische oft nicht nur das Zentrum des Hauses, sondern sogar des gesellschaftlichen Lebens. Auf der inzwischen vom Aussterben bedrohten Eckbank versammelten sich häufig drei Generationen plus Nachbarschaft um den Tisch. Und selbst, wenn Küchen-Besuch inzwischen eher auf Stühlen sitzt, so hat sich daran nichts geändert.

Kaffee, Kekse, Kerzenwachs: An diesem Tisch passiert ganz viel

Der Nachbar, der nur eben etwas vorbeibringen oder ausleihen möchte, bekommt am Küchentisch einen Kaffee. Auf dem Küchentisch wird der Teig für die Weihnachtskekse ausgerollt, an ihm wird gemalt, geknetet oder in geselliger Runde Rotwein getrunken. Auf ihn tropft im Laufe entsprechender Abende der Kerzenwachs, die Rotweinflaschen hinterlassen Ränder und manchmal brennt sich sogar der Rand eines heißen Topfes oder die verunglückte Kokelei eines Kindes in das Holz.

Wenn ich mit der Hand über die Patina eines Holztisches fahre, frage ich mich oft, wie viele Menschen wohl schon an diesem gesessen haben. Familien. Ganze Generationen. Manchmal scheint es so, als würden sogar ihre Stimmen aus der Maserung zu mir aufsteigen. Fröhlichkeit, Streits und geflüsterte Liebesbekenntnisse. Und was wohl außer Rotwein und Kaffee noch alles vom Holz aufgenommen wurde? Tränen, Nöte, Dankbarkeit und Hoffnungen. Sogar die Mahlzeiten, die irgendwann an einem Tisch verzehrt worden sind, fantasiere ich mir von Zeit zu Zeit zusammen. Mein erster Küchentisch stammte von meiner Oma. Möglicherweise hat sein Dasein mit einer Steckrübensuppe begonnen.

Von Anke Weber