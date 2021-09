Wolfsburg

Meine Tochter zieht seit sieben Jahren aus. Für Landkinder ist dieser Luxus quasi Normalität. Denn ihre Eltern bewohnen häufig Häuser auf Grundstücken mit Schuppen und Scheunen, in denen viele Dinge für lange Zeit Platz finden können. Manchmal für ein ganzes Leben.

Denn Kinder, die ausziehen, mieten in der Regel günstigen Wohnraum, in dem sie kaum mehr als ihre Kleidung und wenige platzsparende Möbel unterbringen können. Und wer richtet schon das erste eigene Domizil mit den Relikten der direkt nach dem Schulabschluss überwundenen Jugend ein? Eine neue Identität erfordert einen neuen Style. Und die Jugend mitsamt ihren Möbeln, Erinnerungen und Wandfarben bleibt zurück bei den Eltern. Diese werfen ab und zu einen Blick in das still daliegende Zimmer und saugen von Zeit zu Zeit ein paar verendete Fliegen vom Fußboden.

Ein ganzes WG-Zimmer wird zwischengelagert

Die Ausbildungs-Etappen meiner Tochter sind von Umzügen gesäumt. Und immer gab es eine kurze Zwischenzeit – bis zum nächsten Studiengang, Auslandssemester oder Praktikum. So auch jetzt. Eigentlich geht die Reise von Mannheim nach Berlin. Dort ist die Übergangswohnung möbliert. Daher ist ein Zwischenstopp in der Heimat nötig – ein ganzes WG-Zimmer wird zwischengelagert.

Mein Mann und ich haben die Sachen vor einigen Tagen abgeholt. Sie lagern jetzt neben den eingelagerten Dingen aus der ersten Studienstadt, weil in der zweiten Studienstadt zu wenig Platz im Zimmer war. Darunter unzählige Paletten, die einmal ein ausladendes Bett gebildet haben.

Beim nächsten Umzug haben schon wieder die nächsten Erinnerungen Priorität

Aktuell hockt meine Tochter in ihrem Jugendzimmer zwischen Stapeln aus Kleidung, Büchern und Kleinkram und versucht, Entscheidungen zu treffen. Mit welchen Dingen möchte sie sich in ihrem platzmäßig minimalistischen Leben in Berlin umgeben? Manchmal hocke ich mich dazu und winke schon jetzt den Dingen hinterher, die eingelagert werden. Macht’s gut, ihr Bilder aus dem Mannheimer Leben – ihr werdet es niemals mehr an eine Wand schaffen. Denn beim nächsten Umzug haben schon wieder die nächsten Erinnerungen Priorität.

Ich weiß das. Aus meinem eigenen Leben. Nur wenige Dinge schaffen es als Begleiter durch die Jahre. Und so ahne ich voraus, dass die gefühlt kostbaren Dinge, die bei mir jetzt herumstehen, nur erinnerungsträchtiger Müll sind. Eine Bekannte meinte, sie würde die zurückgelassenen Haufen ihres Sohnes seit Jahren von einer Stelle auf die andere schieben.

Wenn sie das Klavier mitnehmen, dann ist es für immer

Wir Land-Eltern mit unseren Nebengebäuden sind daher alle Lagerhaus-Betreiber. Da bezahlbarer Wohnraum in Deutschland Mangelware ist, befürchte ich, dass bei mir niemals die Phase eintreten wird, die eine andere Bekannte einmal so zusammenfasste: Wenn sie das Klavier mitnehmen, dann ist es für immer. Möglicherweise werden der Klavierstimmer und ich uns aber nie aus den Augen verlieren.

Info: Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber