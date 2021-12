Wolfsburg

Besinnliche Weihnachten wünschen sich die Menschen auf Karten und Kärtchen. Das war schon in meiner Kindheit so. Fröhliche Weihnachten kam meiner Vorstellung von einem gelungenen Fest jedoch näher. Schon deshalb, weil ich die Bedeutung des Wortes „fröhlich“ verstanden hatte, während ich die von „Besinnlichkeit“ nur erahnte.

Eine weitere Runde „Stille Nacht“

In Weihnachtsliedern ausgedrückt, entsprach „Kling, Glöckchen“ fröhlichen Weihnachten, während besinnlichen Weihnachten die Zähigkeit von „Stille Nacht“ innewohnte. Wir Kinder waren Team „Kling, Glöckchen“, mussten den Omas zuliebe aber vor der Bescherung noch eine Strophe „Stille Nacht“ durchhalten. Eine weitere Runde „Stille Nacht“ – das ist nun in Niedersachsen angesagt. Nicht nur eine Nacht, sondern gleich mehrere Tage. Weihnachtsruhe nennt sich das pandemiebedingte Herunterfahren der Aktivitäten. Im Weihnachtskarten-Vokabular also besinnliche Weihnachten. Ob auch der Wunsch dahinter steckt, dass hier und da noch jemand zur Besinnung kommt? Also in Sachen Impfung? Das Wünschen ist zur Weihnachtszeit ja ausdrücklich erlaubt. Keine Ahnung, wie es dazu kam.

Anke Weber. Quelle: Weber

In der christlichen Religion haben die Heiligen Drei Könige mit der Schenkerei angefangen. Das waren Geburtstagsgeschenke für Jesus Christus, als dieser das Licht der Welt erblickt hat. Geschenke brachte aber auch der einst populärste Heilige, der Nikolaus. Ihm hat Reformator Martin Luther irgendwie die Show gestohlen und den beliebten Schenktermin einfach auf Heilig Abend verlegt. Oder so ähnlich. Ich möchte mich da geschichtlich nicht festlegen. Die Entstehung des Weihnachtsfestes ist für mich ein verwirrender Mix aus Religion, Brauchtum, Traditionen und Fantasiefiguren. Das Fest wird nicht nur von Land zu Land, sondern auch von Familie zu Familie komplett unterschiedlich zelebriert.

Weihnachtsbaum-Nachbau aus gesammelten Ästen

Da kann nur jeder Mensch für sich sprechen, was sich weihnachtlich anfühlt. Bei mir war es früher ein Geschenke-Berg unter dem festlichen Tannenbaum in einem nach Kerzenwachs duftenden Wohnzimmer. Heute bin ich mit einem Ofenfeuer, Wachskerzen auf dem Tisch und einem Weihnachtsbaum-Nachbau aus gesammelten Ästen glücklich. Ich bin bereit, mir ein völlig neues Fest zu kreieren. Die Abwesenheit von verschwurbelten Englein im Chor kann auch eine Befreiung sein. Ebenso wie die amtliche Freistellung von Besuchsfahrten zu sämtlichen Familien-Konstellationen.

Also her mit der Weihnachtsruhe. Man gebe mir ein Buch, etwas Kerzenlicht und ein Sofa. Dazu den Rest Aperol vom Sommer, der mit Weißwein und Apfelsaft den besten heißen Punsch aller Zeiten ergibt. Und dann, in der Dämmerung, ein Spaziergang. Irgendwohin, wo Pferde sind. Vor einigen Tagen habe ich nämlich das ultimative Geräusch der besinnlichen Weihnacht entdeckt – das Schnauben der Pferde beim Heufressen an einem stillen Dezemberabend.

Von Anke Weber