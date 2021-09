Wolfsburg

Beim Dorfbäcker bin ich Zeugin eines Streits zwischen Geschwistern geworden. In der verbalen Rangelei ging es um den Knust eines Brotes. Der Vater, der dieses erworben hatte, bemühte sich, die Auseinandersetzung zu schlichten. Ich bedauerte sehr, dass ich der Unterhaltung nicht weiter folgen konnte. Vater und Kinder verließen den Laden, während ich noch warten musste. Immerhin hatten die Streitenden mich gedanklich direkt in meine Kindheit geführt.

Wie oft habe ich damals nicht nur darum gebeten, den Knust essen zu dürfen, sondern einfach das noch unangeschnittene und duftende Brot mit dem Zeigefinger aufgepult. Es gab jedes Mal Ärger. Mit meiner Oma, der Hüterin all unserer Nahrungsmittel, und meiner Schwester, die ebenfalls am Knust interessiert war.

Ganze Familien geraten darüber in Streit

Offenbar ist ein Knust so verlockend, dass ganze Familien darüber in Streit geraten und er den Menschen in Deutschland über 200 verschiedene Begriffe wert ist. Oft klingen sie wie Kosewörter. Rein klanglich betrachtet ist da der Knust typisch norddeutsch: knapp und kühl. Das Wort stammt aus dem Mittelniederdeutschen und bedeutet soviel wie knotiger Auswuchs, was sich ursprünglich auf einen Baum bezog.

In anderen Regionen wird der Knust dagegen geradezu verniedlicht. Er heißt mal Knüppchen oder Käntchen, mal Krüstje oder Kniezchen. Und dann gibt es noch Wörter wie Feeze in Thüringen oder Ranft in Bayern, die mir mit meiner norddeutschen Sozialisierung komplett fremd erscheinen. Gemeint ist aber immer der gleiche Teil vom Brot.

Ich kaufte schließlich eines, obwohl nur Brötchen geplant waren. Ich brauchte dringend einen Knust. Als ich aus dem Laden kam, standen Vater und Kinder an ihren Fahrrädern, während die Diskussion weiter anhielt. Um die Problemlösung noch mitzubekommen, zögerte ich das Überqueren der Straße extra hinaus.

Den Schluss-Knust will der Junge gar nicht haben

Der Vater stellte dem Jungen in Aussicht, er könne den Schluss-Knust bekommen. Also den, der am Ende übrig bleibt. Der Junge protestierte. Der sei immer schon hart. Und dann wurde der Grundschüler richtig wütend und redete plötzlich über Spielsachen. Er schlug, den Tränen nahe, mit der Faust auf seinen Sattel. „Das ist gemein. Sie darf immer alles auskippen und ich muss dann zum Schluss aufräumen.“

Der Junge hatte ja so recht! Der von allen begehrte Knust ist nämlich gar nicht, wie oft erklärend bezeichnet, das Endstück eines Brotes. Er ist das Anfangsstück. Dieses knusprige Teil mit einem weichen Inneren aus frischem Teig. Nur darum wird gestritten. Niemals um das Endstück. Und das hatte der Junge erkannt.

Der arme Mensch, der den Schluss-Knust bekommt

Wahrscheinlich hat sich angesichts genau dieser Erkenntnis auch in Sachsen und Baden-Württemberg der Begriff Ärschl beziehungsweise Ärschle für den Knust etabliert. Ich vermute, dass damit gar nicht das Hinterteil des Brotes benannt wird, sondern einfach der Mensch, der dieses trockene Teil essen muss.

Info: Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de, Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author, facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin.

Von Anke Weber