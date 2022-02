Wolfsburg

Mal wieder keine Lust gehabt, das Altglas wegzubringen? Während den Menschen in der Stadt irgendwann die Abstellfläche fehlt, ist das auf dem Land meist kein Problem – ab damit in den Schuppen und aus den Augen, aus dem Sinn.

Im Sammeln von Altglas bin ich Meisterin. Und wenn ich dann endlich den Weg zum Altglascontainer antrete, ist es irgendwie peinlich. Es sieht immer ein bisschen so aus, als hätte ich gerade eine Rotwein-Party gefeiert. Schön, wenn dann weit und breit kein Mensch in Sicht ist. Aber da auf dem Land so gut wie nichts unbeobachtet passiert, kommt das eher selten vor. Meist gibt es Zeugen. Irgendwo hinter Fenstern, Zäunen und gerne auch direkt vor dem Container.

Beide Vermutungen sind unangenehm

Eine solche Begegnung kann einerseits dazu führen, dass Leute über meinen Alkoholkonsum Vermutungen anstellen, und andererseits, dass sie beleidigt sind, weil sie tatsächlich eine Party vermuten und nicht eingeladen waren. Beides ist unangenehm.

Vor einigen Tagen habe ich zwei Frauen mit großem Verständnis für meine Flaschensammlung getroffen. Sie lachten und meinten: Geht uns das nicht allen so? Eine von beiden zeigte, wohl um mir die eventuelle Scham zu nehmen, auf eine ganze Hugo-Flaschen-Batterie, die nicht mehr in den Container gepasst hatte. Aha. Also wer da wohl so zugelangt hatte? Derartige Fragen würden sich Städter niemals stellen. Und so ist das Jederkenntjeden auf dem Dorf nicht immer nur Segen, sondern manchmal auch Fluch.

Überbleibsel landeten früher unter der Erde

Früher wurden leere Flaschen ja gerne umgedreht in die Erde gesteckt und als Beetumrandung verwendet. Oder einfach verbuddelt. So wie auf meinem Grundstück. Wo auch immer ich einen Spatenstich ansetze, stoße ich auf Altglas. Die Leute haben damals die Überbleibsel ihres konsumierten Alkohols also unauffällig unter der Erde verschwinden lassen. Einige dieser Fundflaschen von meinem Grundstück waren so alt und formschön, dass ich sie jetzt als dekorative Blumenvasen nutze.

Als ich das Haus übernommen habe, musste ich in der Küche die Dielen rausreißen, weil sie ohne Dämmung auf purem Sand lagen. Unter den Dielen kam eine etwa armtiefe Kuhle zum Vorschein, in der ein beachtliches Weinflaschen-Depot untergebracht war. Leider war der Inhalt der Flaschen ungenießbar geworden und ich musste sie in den Ausguss leeren und dann kistenweise zum Container tragen. Also wenn das jemand gesehen hätte!

Ein Würstchenglas und zwei Gurkengläser

Lange Zeit meines Lebens habe ich mir um diese Altglas-Sache gar keinen Kopf gemacht. Erst seit jemand mal bei einer Plauderei unterwegs mit Blick auf die entsprechende Kiste in meinem Auto einen Kommentar gemacht hat, bin ich diesbezüglich etwas sensibler geworden. Wobei ich mir weniger diese Wer-trinkt-wieviel-Alkohol-Frage stelle. Ein älterer Herr, dem ich manchmal an den Containern begegne, entsorgt jedes Mal genau ein Würstchenglas und zwei Gurkengläser. Ehrlich gesagt: Darüber mache ich mir Gedanken.

Info: Das Buch „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de; Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber_author; facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin

Von Anke Weber