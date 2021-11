Wolfsburg

Der November hat auch schöne Seiten. Meist werden diese allein dem goldenen Oktober zugeschrieben. Doch der November kann ebenfalls Gold und Silber. Seine leuchtenden Momente liegen im Herbstlaub, hängen an Drahtzäunen und im Himmel oder sitzen in trockenen Blütenresten.

An grauen Tagen ist kaum zu erahnen, zu was dieser Monat fähig ist. Doch wenn die Sonne früh morgens am Horizont hervorkriecht, verleiht sie der Natur hier und da eine atemberaubende Strahlkraft. Manchmal sind dabei Spinnen im Spiel. Normalerweise habe ich für diese Tierchen nicht viel übrig. Es ist ein Wunder, dass ich im Laufe meines Lebens den Umgang mit Spinnen soweit neutralisiert habe, dass ich nicht mehr nach meiner Mutter oder meinem Mann rufe, wenn im Haus eine über den Fußboden huscht.

Die Autorin Anke Weber. Quelle: Anke Weber

Mittlerweile kann ich Spinnen sogar ohne Atemaussetzer mit einem Glas einfangen und ins Freie tragen. Dennoch missfällt mir ihre Anwesenheit im häuslichen Bereich. Auch ihre Netze rufen bei mir keine Begeisterung hervor, wenn ich sie in Zimmerecken entdecke. Ganz anders ist es mit den Spinnweben in freier Natur. Glitzernde Wunderwerke im Licht der Sonne! Sogar noch an manchem Novembermorgen hängen sie an filigranen Blütenresten wie Zuckerwatte. Beim Anblick solcher Meisterwerke ist einst wahrscheinlich die Gardine erfunden worden. Wie auch immer – jedenfalls kann der November auch spektakulär herumglitzern.

Und wie farbenfroh er sein kann! Genau genommen erreicht das Laub überhaupt erst im November seine prächtige Farbgebung. Ebenso wie seine wahre Reife. Also quasi die Bereitschaft, sich vom Baum zu lösen. Eine einzige Novembernacht kann ganze Straßenzüge mit blickdichten und raschelnden Laub-Teppichen ausstatten. Diese zu durchschreiten, gehört zu den besten Vergnügungen, die der November zu bieten hat. Abgesehen vom Sternegucken. Okay – den August stellt der November diesbezüglich nicht in den Schatten. Aber mit seiner Sternschnuppen-Dichte reicht er ganz nah an ihn heran. Konstant beschenkt er uns mit einem Sternschnuppen-Feuerwerk. Die Meteor-Schwärme heißen Orioniden, Tauriden und Leoniden, wobei letztere die Nächte noch bis Ende des Monats regelrecht versilbern.

Haus mit Lichtern funkeln lassen

Und was, wenn es draußen wirklich mal so novembergrau und nasskalt ist, wie die meisten es von diesem Monat erwarten? Dann gibt es immer die Möglichkeit, es im Haus mit ein paar Kerzen und Lichtern funkeln und glitzern zu lassen. Bei mir ist das gefühlte Vorweihnachtszeit. Also die Phase, in der man schon Lust auf Kakao, Glühwein und Spekulatius, aber noch keine Panik bei dem Gedanken an Weihnachtsbesuche und Geschenke verspürt. Irgendwie wird mir der November immer sympathischer. Er kann besser Herbst als der Oktober und gönnt entspanntere Gemütlichkeit als der Dezember.

Das Buch zur Kolumne „Mein Landleben“ ist im Buchhandel erhältlich. Sie erreichen die Autorin unter E-Mail: autorin@anke-weber.de, Instagram: https://www.instagram.com/ankeweber und facebook: https://www.facebook.com/ankeweberautorin.

Von Anke Weber