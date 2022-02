Wolfsburg

In den vergangenen Monaten war ich in unterschiedlichen Waldgebieten unterwegs, um Abwechslung in die Hundespaziergänge zu bringen. Es war wohl im Herbst, als ich in einem Wäldchen eine Bude entdeckt habe. Gedanklich landete ich direkt bei den Buden meiner Kindheit. Und wie es so ist mit den Dingen, die einen beschäftigen, habe ich plötzlich überall Buden gesehen.

Dabei heißt es doch immer, die Kinder sitzen nur noch vor dem Bildschirm. Aber vielleicht waren da ja auch Erwachsene am Werk, die in zähen Corona-Phasen einfach mal wieder aus ein paar Ästen etwas bauen wollten. Für ein kindliches Werk wirkten manche Exemplare tatsächlich zu professionell. Möglicherweise waren das Gemeinschaftsarbeiten von Erwachsenen und Kindern. Oder Jugendliche hatten sich eine Stätte jenseits der elterlichen Aufsicht geschaffen. Das ist dann das nächste Level und geht meist schon in Richtung Hütte. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass auf dem Land noch reichlich Buden und Hütten gebaut werden.

Gebüsch bot schon ohne bauliche Veränderung ein gutes Versteck

Die Erinnerung verfälscht ja manches, dennoch bin ich der Ansicht, einen Großteil meiner Kindheit in Buden verbracht zu haben. Sie waren unterschiedlichster Art. So gab es an diversen Stellen im Dorf, meist an Zäunen entlang, Gebüsch, das sogar ohne jeglichen Einsatz budenähnlichen Unterschlupf gewährte. Wir hockten dort, spielten mit kleinen Figuren, machten ein Picknick mit heimlich aus dem Vorratsschrank stibitzten Leckereien oder belauschten Erwachsene, die sich im Garten unterhielten.

Wirklich ständig habe ich mir auch eine Bude auf dem Treppenabsatz gebaut. Dort hatte ich durch ein Fenster den Hof im Blick, konnte hören, was die Leute in der unteren Wohnung sprachen, und hatte meine Ruhe vor denen in der oberen Wohnung, also meiner Familie. Dieser Ort war fast wie eine eigene kleine Wohnung.

Die Ambitionen, ein Baumhaus zu bauen, gab es immer

Später, als ich etwas älter war, gab es auch immer die großen Ambitionen, ein Baumhaus zu bauen. Meist endeten die Projekte jedoch schon im Anfangsstadium. Ähnliche Versuche habe ich auch auf meinen Waldspaziergängen gesehen. Es ist eben viel effektiver, eine Decke über einen Tisch oder eine dreiteilige auf die Seite gelegte Liege zu werfen, als erst einmal tagelang zu bauen, bevor man sich verkriechen kann.

Mit dem Kind einer Bekannten habe ich mich deshalb kürzlich für den Klassiker entschieden – ein Tisch, ein paar Decken, Bettlaken, Unterlagen und Kissen und dann, nach einer möglichst kurzen Bauphase, schnell mit der Standardausrüstung Taschenlampe, Buch und Keksteller hineinkriechen und wohlfühlen. Als das Besuchskind wieder weg war, habe ich die Bude einfach so gelassen. Dem Hund gefällt sie auch ganz gut. Und ich spiele mit dem Gedanken, mich darin zu verkriechen, bis dieses graue trübe Einheitswetter, das nicht einmal den Namen Winter verdient hat, vorübergezogen ist.

Von Anke Weber