Wolfsburg

WAZ-Leser Ekkehart Tillmann schreibt zur Diskussion um den Namen der Mohren-Apotheke den folgenden Leserbrief:

In den Wolfsburger Tageszeitungen ist im Zusammenhang mit der eher konstruiert aufgeheizten Diskussion um die Mohren-Apotheke schon mehrfach auf den Begriff des „Mohren“ eingegangen worden, der von den Mauren, Morisken, den islamischen Bewohnern des westlichen Mittelmeerraums abgleitet wird. Mit der oft negativ besetzten Bezeichnung eines Afrikaners dunkler Hautfarbe hat der Begriff nichts zu tun.

Anzeige

Sieht man sich das Logo, das Signet, der Mohren-Apotheke etwas näher an, so sprechen Pomphose mit Bauchschärpe, hinten offene Schnabelschuhe wie sie die Berber tragen und der optisch überbetonte Turban nicht für die typische Bekleidung eines Schwarzafrikaners. Auf den Betrachter wirkt es eher wie eine einladend belustigende Figur des „kleinen Muck“ aus Hauffs Märchen. Oder steht diese wunderschöne Geschichte, wie so vieles jetzt auch auf einem periodischen, dem Zeitgeist adäquaten Index?

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

► Lesen Sie weitere Leserbriefe zur Diskussion um die Mohren-Apotheke

Zudem trägt dieser kleine Mohr bzw. Maure demonstrativ für jeden sichtbar einen Mörser mit Stößel, auch Pistel genannt. In diesem Gefäß wurden die verschiedenen zur Heilung vorgesehenen Substanzen erst einmal zerkleinert/ pulverisiert bevor der Arzneimittel-Kundige, der spätere Apotheker, ein Medikament in den richtigen Anteilen herstellen konnte.

Die Mauren/Mohren waren nicht nur auf dem Gebiet der Heilkunde die „Entwicklungshelfer“ eines zurückgebliebenen christlichen Abendlandes, auch unser jetziges Zahlensystem, die Statik, das Checkwesen im Bankensystem und viele Werte des gehobenen Kulturbetriebes gehen auf sie zurück.

Seit 1951 lebe ich in Wolfsburg. In dieser Zeit gab es nur die Mohren-Apotheke und die Widukind-Apotheke, letztere war schon während der sogenannten „Nazizeit“ in der „Stadt des KdF.-Wagens“ errichtet worden. In diesem Kontext findet sich überspitzt allen Anschein nach auch bald zu dem Namen „ Widukind“ eine Aufforderung, sich mit verstärktem Nachruck möglichst rasch dem leider allzu weit verbreiteten praktizierten Kindesmissbrauch entgegenzutreten.

Von der Redaktion