Wolfsburg

In ihrem Leserbrief zum WAZ-Artikel „Mütter von autistischen Kindern fordern mehr Mut zur Integration“ vom 21. Februar äußert sich Ute Rosslau-Lambrecht zu den negativen Erfahrungen der Betroffenen in Schwimmkursen in Wolfsburg.

Inklusion muss nicht eingefordert werden. Jeder Mensch hat das Recht darauf, dabei zu sein. In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf Inklusion festgeschrieben. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag, den viele Länder unterschrieben haben. Auch Deutschland.

Es ist erschreckend, dass derart empathiebefreite Übungsleiter mit Kindern arbeiten und dies von Vorgesetzten geduldet und befürwortet wird. Die sich anmaßen, (ohne wirklich Ahnung zu haben) beurteilen zu können, ob ein Kind es „schafft“ oder nicht oder es sogar eine Gruppe sprengen könnte. Die allein ihre Ängste und manifestierten Vorurteile zur Grundlage ihres Handelns und ihrer Entscheidungen machen. Ohne einfach mal ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was braucht dieses Kind und kann ich – vielleicht mit der Mutter gemeinsam – das leisten.

Die laut und deutlich sagen „da (mit dem) stimmt was nicht“. Und damit nicht nur das betroffene Kind sondern auch die Mutter verletzen. Ich frage mich: Was stimmt mit den Menschen nicht, die nicht mal einen Versuch starten und sich hinter „zu großer Verantwortung“ verstecken.

Gefährliches Halbwissen

Ein Versuch mit dem Hinweis, dass die Teilnahme am Kurs abgebrochen werden kann, wenn es tatsächlich zu größeren Problemen kommt, wäre eine Option gewesen. Dann hätten sie was fürs Leben gelernt und hätte erfahren, dass es immer sinnvoll ist, sich selbst ein Bild zu machen und nicht von gefährlichem Halbwissen zu zehren.

Ich sehe die Stadt in der Pflicht, auf die zuständige Abteilung im Badeland einzuwirken, dass die Mitarbeiter für den Umgang mit Menschen mit Handicap geschult werden, damit solche „Zufälle“, wie Frau Müller es nennt, nicht wieder vorkommen. Das Thema Inklusion MUSS endlich vorangetrieben werden. Und wer glaubt, es würde genug getan, kann gern mit den Müttern/Vätern des Autismus-Therapie und Beratungszentrum ins Gespräch gehen, die sich tagtäglich gegen diese Ausgrenzung wehren und für Gleichbehandlung kämpfen müssen.

Von WAZ-Leserin Ute Rosslau-Lambrecht