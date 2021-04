Kästorf

Zum WAZ-Artikel „Kästorf: Ärger um Alkoholexzesse und Randale an alter Holzhütte“ schreibt Ulrike Hertwich aus Kästorf den folgenden Leserbrief:

Ich wohne in Kästorf und gehe regelmäßig an der Grillhütte vorbei. Noch nie hatte ich das Gefühl, bedroht zu werden von den paar Jugendlichen, die da sitzen. Auch habe ich keine Szenen bemerkt, wo man dieses vermuten könnte. Sicher sitzen dort in der Hütte ein paar Kids. Na und? Wo sollen sie denn sonst sitzen?

„Sie sind nicht kriminell und sie tun niemandem weh“

Sie sitzen dort und trinken Bier und rauchen vielleicht. Na und? Was sollen sie denn sonst tun? Wo sollen sie hin? In dieser perspektivlosen Zeit, wo die Schulen, die Vereine, die Fitnessstudios, die Kneipen, die Diskos geschlossen sind… zu Hause vielleicht noch genervte Eltern…. Wo sollen sie hin? Was sollen sie tun? Sie sind nicht kriminell und sie tun niemandem weh.

Was haben wir getan in diesem Alter? Haben wir das vergessen? Wahrscheinlich schon. Leider vergessen wir, dass die aktuelle Situation für unsere Jugend große negativen Auswirkungen hat. In dieser Zeit, in der sie sich frei entfalten sollen, verlangen wir von ihnen, dass sie sich verhalten wie alte Leute. Sie sollen allein zu Hause sitzen, Wasser trinken und sich ruhig verhalten. Als ob wir das früher gemacht hätten! Niemals.

Ein Dixi-Klo und ein Müll würden relativ schnell die größten Ärgernisse lösen

Ein Dixi-Klo und ein Mülleimer würden relativ schnell die größten Ärgernisse lösen. Und der verängstigte Vater, der mit seinen Kindern auf dem Spielplatz ist, sollte sich nicht hinter einem Baum verstecken, sondern einfach mal hingehen und einen coolen Spruch wagen. Spätestens dann merkt er, dass von den Kids dort keine Gefahr droht. Und im Dunklen sind meistens keine Kinder mehr auf dem Spielplatz. Es sind unsere Kinder, es sind unsere Jugendlichen und es ist nicht so lange her, da saßen wir selbst irgendwo und haben versucht, unsere Grenzen auszutesten. Erinnern wir uns lieber daran und haben Verständnis.

