Wolfsburg

Zum WAZ-Artikel „Fahrradpauschale für Schüler: Wer auf den Drahtesel steigt, bekommt 100 Euro“ schreibt Leser Ralf-Peter Engel:

Diese Idee der Stadt Wolfsburg fällt in den Bereich: Gut gemeint, aber nicht zu Ende durchdacht. Die umweltfreundlichste Art für Schüler zur Schule zu kommen, ist natürlich das Fahrrad, aber nur in Kombination mit einer Buskarte, denn auch in den Monaten von April bis Oktober gibt es schlechtes Wetter. Ohne Buskarte muss man in diesem Fall auf das Elterntaxi umsteigen oder einen Einzelfahrschein kaufen.

Hinzu kommt, dass zahlreiche Kinder grundsätzlich mit dem Auto der Eltern gebracht werden und nun als „Belohnung“ 100 Euro erhalten können. Außerdem erhalten nicht alle Kinder eine kostenlose Buskarte und können also auch keine abgeben. Das ist insgesamt nicht gerecht und umweltpolitisch nicht zu Ende gedacht. Für dieses Geld gibt es sicherlich eine bessere Verwendung.

Von Leser Ralf-Peter Engel