Wolfsburg

Zum Artikel „Das bisschen Patriotismus“ in der WAZ schreibt Leser Dieter Brettschneider folgenden Leserbrief:

In dem Beitrag wird der Heimatbegriff in einen Topf geworfen mit Patriotismus, Nationalismus, Nationalstolz, „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, Fremdenhass und Deutschlandflaggen in Vorgärten. Heimatliebe wird durch abstoßende Bebilderung in dem Beitrag verhöhnt. Zudem werde immer häufiger über Heimatliebe gestritten.

Die Bevölkerung ist allerdings an diesem angeblichen Streit nicht beteiligt. Vielmehr soll uns offenbar die Heimatverhunzung in einer Art Gehirnwäsche eingeimpft werden. Im Gegensatz zu den Franzosen erzieht man uns zu Heimatlosen.

Heimat ist der Ort, die Landschaft, in die ein Mensch hineingeboren wurde, wo die frühen Sozialisationserlebnisse stattfanden. Es ist die vertraute Umgebung der Familie, Freunde, Schulen und Vereine. Heimat bedeutet Geborgenheit. Verständlicherweise vermissen viele Vertriebene und vor Gewalt Geflüchtete ihre Heimat.

Von Dieter Brettschneider