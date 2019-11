Wolfsburg

Den folgenden Leserbrief schreibt Dieter Brettschneider aus Osloß – er bezieht sich auf die Kritik von Marcel Schäfer an den geringen Zuschauerzahlen bei den Heimspielen des VfL.

Herr Schäfer meint: „...man muss schon sagen, dass es den Leuten hier in allen Bereich sehr gut geht. Wenn wir Wolfsburger jammern, ist das meistens auf extrem hohen Niveau.“ (Medien-Interview; Quelle: Sportbuzzer)

Das mag in seinem jetzigen Dunstkreis der Fußball-Millionäre und Spitzenmanager der Fall sein. Besonders geehrt fühlen sich durch seine Bewertung sicher die zahlreichen Zeitarbeiter, Geringverdiener in Handel und Handwerk sowie die insgesamt 10 107 Bürger in Wolfsburg, die Geldleistungen für ihre Grundsicherung erhalten.

Jetzt wissen Sie endlich, dass es ihnen „in allen Bereichen sehr gut geht“ und werden in Massen ins Stadion strömen. ( Dieter Brettschneider aus Osloß)

Von der Redaktion