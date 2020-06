Wolfsburg

Zum geplanten Einkaufs- und Bürokomplex „BraWo-Arkaden“ in der Wolfsburger Porschestraße schreibt Klaus Kunz aus Rühen den folgenden Leserbrief:

Hauptsächlich stellt das geplante Immobilieninvestment eine äußere Verpackung dar mit der zentralen Fragestellung, ob hinter dieser architektonischen Erscheinungsebene diverse Erwartungen realistisch sind und ob mit dieser Investition ein neuer ökonomischer Impuls für die Innenstadt erzeugt werden kann?

Das klassische Centerkonzept besteht aus zwei Ankerfilialen, die eine gewisse Attraktivität beinhalten soll, um Kundenströme zu binden. Diese Funktion sollen die ansässige Drogerie als Minikaufhaus und der Textilanbieter mit seiner Stangenware aus Bangladesch erfüllen. Hierbei kann sich kein erwartetes Flair entwickeln und der unter Druck befindliche inhabergeführte Einzelhandel wird die teuren Standortmieten nicht bezahlen können, zumal dieser von diversen Abschreibungsmöglichkeiten der Ketten keinen Gebrauch machen kann.

Letztendlich ist die zu erwartende durchschnittliche Kaufkraft das entscheidende Kriterium! Hierbei scheinen um den Standort Wolfsburg dunkle Wolken aufzuziehen. Das zerstörerische Erdbeben in der Autoindustrie leitet einen Transformationsprozess ein, welcher eine Umwälzung und Erosion klassischer Industriearbeitsplätze zur Folge haben wird. Die neuen Milieus aus Computer- und Internetdienstleister sind Nomaden, welche ohne Standortbindung weiter ziehen, sobald attraktivere Arbeitsmarktangebote realisierbar erscheinen. Erlebniseinkäufe sind mit dem ICE in einer Stunde in der Hauptstadt erreichbar und in ein paar Gehminuten vom Potsdamer Platz steht das größte Einkaufszentrum unserer Republik.

Wenn man berücksichtigt, dass sich die nächste Immobilienblase kaum vermeiden lässt, wird klar, auf welch dünnen Eis die Investoren ihr Projekt zelebrieren!

