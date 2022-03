Wolfsburg

Es spricht vieles dafür, häufiger mit dem Bus statt mit dem eigenen Auto zu fahren. Dagegen spricht vor allem unsere Bequemlichkeit. Viele Menschen bezahlen jeden Monat ihren Beitrag für ein Fitnessstudio, das sie dann doch nicht nutzen, weil es an Motivation und Zeit fehlt. Wer eine Monatskarte für den Öffentlichen Nahverkehr kauft oder – noch besser – langfristig abonniert, könnte zumindest ein paar Schritte pro Tag mehr schaffen, wenn er oder sie statt zur Garage zur Bushaltestelle marschiert.

Benzinpreise sprechen fürs Busfahren

Das muss gar nicht jeden Tag sein. Eine Monatskarte wäre ein Anreiz, die Einstellung bei Google-Maps für den nächsten Restaurantbesuch aufs ÖPNV-Symbol umzustellen.

Wer dann nach einigem Abwägen trotzdem das Auto nimmt, hat zumindest zur Finanzierung des Streckennetzes beigetragen, was anderen zu Gute kommt. Das nämlich hilft den Verkehrsgesellschaften, ihr Angebot dem tatsächlichen Bedarf anzupassen – in Zukunft vielleicht sogar in city-fernen Stadtteilen. Vom guten Klimaschutz-Gewissen mal ganz abgesehen: Aktuell wäre auch der Blick auf die Preistafel an der Tankstelle ein zusätzlicher Anreiz.

Von Andrea Müller-Kudelka