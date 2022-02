Wolfsburg

Kaum scheint die Corona-Pandemie sich nach zwei Jahren endlich auf dem Rückzug zu befinden, hat Europa mit dem Krieg in der Ukraine die nächste große Krise zu meistern. Wie sehr die Geschehnisse im Osten Europas auch die Menschen hier im rund 1000 Kilometer entfernten Wolfsburg bewegen, ist nicht zuletzt durch die Kundgebung am Freitagabend vor dem Rathaus deutlich geworden. Dass dort Bürgerinnen und Bürger sowie Anhängerinnen und Anhänger unterschiedlicher Parteien zusammengekommen sind, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, ist ein wichtiges Zeichen. Denn: Zusammenhalt ist das, was ganz Europa jetzt braucht. In der Pandemie ist er am Anfang ebenfalls oft beschworen worden. Zuletzt hat er allerdings leider auch in Wolfsburg mehr und mehr Risse bekommen.

Von Melanie Köster