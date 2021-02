Wolfsburg

Eines ist klar, wenn es um die Beschaffung und Organisation der Impfungen geht: In den vergangenen Wochen und Monaten haben viele der Verantwortlichen ihr Bestes gegeben, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu organisieren. Das verdient Respekt und Anerkennung. Und: Erste Erfahrungsberichte aus dem Wolfsburger Impfzentrum zeigen, dass sich die Mühen gelohnt haben.

Trotzdem muss auch gesagt sein: Ein solches Durcheinander, wie bei der Vergabe der Impftermine an Menschen ab 80 Jahren, darf nicht noch einmal passieren. Viele Senioren sind weiterhin verunsichert, weil sie in der Warteschleife der niedersächsischen Hotline festhängen oder nicht wissen, wie sie mit den Tücken des Online-Buchungssystems umgehen sollen. Es fehlen persönliche Ansprechpartner, die mitteilen, welchen Platz die Betroffenen aktuell auf der Warteliste einnehmen oder ihnen einfach nur versichern, dass sie bei der Impfung ganz sicher nicht vergessen werden. Übrigens – das sei hier gesagt – wird es auch uns Journalisten nicht immer leicht gemacht, an Informationen über neue Impfstofflieferungen oder den Fortschritt der Impfung zu kommen.

In der aktuellen Situation zeigt sich aber umso mehr, welchen Wert die Hausärzte als vertraute und verlässliche Ansprechpartner gerade für ältere Menschen haben und wie wichtig es ist, dass möglichst bald Konzepte gefunden werden, damit auch sie Impfungen durchführen können.

Von Melanie Köster