Wolfsburg

Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Die Kritik des Vereins „Rettet das Huhn“ an wohlmeinenden Brut-Projekten, bei denen das Pädagogik-Team kaum mehr Erfahrung mit Hühnern hat als die Kinder, ist nachvollziehbar. Es ist unnötig, dass jede zweite Schule eine eigene Hühner-Zucht aufmacht. Aber dass Schulen und Kitas durch die Kooperation von Phaeno und Geflügelzüchtern die Möglichkeit bekommen, dem Nachwuchs einmal pro Jahr im Wissenschafts-Museum Biologie anschaulich zu vermitteln, ist sinnvoll.

Argumente abwägen

Wäre es schöner für die Küken, von einer Henne ausgebrütet zu werden? Bestimmt. Leiden die Tiere ihr Leben lang an einem Trauma? Höchstwahrscheinlich nicht. Sind meine Frühstückseier das Leid von Hühnern wert? Mir nicht. Deshalb suche ich nach Alternativen zum Supermarkt. Aber wenn Kinder nicht so schnell wieder vergessen, dass in einigen Eiern ein Lebewesen steckt, dürfen dafür ruhig Küken erst nach drei Tagen vom Phaeno-Brutkasten auf den Hühnerhof umziehen.

Von Andrea Müller-Kudelka