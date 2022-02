Wolfsburg

Man muss dem Beschuldigten im Fall Monti dankbar sein, denn ohne die von ihm erfundene Geschichte über den angeblichen Angriff hätte es vermutlich gar keine Strafe gegeben. Ob er letztlich selbst am Tod des Hundes Schuld ist oder die Halterin oder eine dritte Person oder alles zusammen – das bleibt ein Geheimnis der Beteiligten. Deshalb gibt es jetzt nur die Hoffnung, dass der oder die Verantwortlichen es sich zumindest selbst eingestehen und ihr Verhalten in Zukunft entsprechend ändern.

Fahrlässig

Die Justiz hat anders als bei vielen anderen Anzeigen dieser Art lange ermittelt. Der Grundsatz „im Zweifel für die Angeklagten“ macht eine Verurteilung wegen Tierquälerei trotzdem so gut wie aussichtslos. Und das nicht nur in diesem speziellen Fall. Fahrlässigkeit wird in diesem Bereich nicht geahndet. Trotz Reform des Tierschutzgesetzes. Das ist mehr als schade – das ist weiterhin reformwürdig. Dass Menschen, denen Tierschutz am Herzen liegt, nicht lockerlassen, macht dabei Mut.

Von Andrea Müller-Kudelka