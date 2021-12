Es gibt jetzt eine zweite Gruppe im Rat der Stadt Wolfsburg: Die SPD hat sich mit Bastian Zimmermann (Die Linke) zusammengetan. Für beide bringt das Vorteile in Ausschüssen und Aufsichtsräten. Nachteile hat die PUG, Kritik kommt von der CDU – und von WAZ-Redakteurin Andrea Müller-Kudelka.

Konstituierende Ratssitzung im CongressPark: Die SPD verlor an diesem Tag einen Sitz im Verwaltungsausschuss per Los an die PUG-Fraktion. Durch die Gruppenbildung erhält sie ihn jetzt zurück. Quelle: Roland Hermstein/Britta Schulze