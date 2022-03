An den Schulen droht der Notstand: Schon jetzt gibt es zu wenig Lehrkräfte – auch ohne sprunghaft steigende Zahlen von Schülern und Schülerinnen in allen Altersstufen. Doch die Zahlen werden steigen, denn es herrscht Krieg in Europa. Zeit für ein Umdenken bei den Anforderungen für den Lehrberuf, meint Redakteurin Andrea Müller Kudelka.