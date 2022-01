Wolfsburg

Als Elektro-Autofahrer ohne eigene Wallbox weiß ich: Das Laden kann manchmal mit Stress verbunden sein. In Wolfsburg sind wir zwar mit einer guten Schnellladestruktur gesegnet, aber auch an den Ionity-Säulen wird es langsam voller. Zudem: Gerade im Winter ist ein 40-minütiger Aufenthalt zum Beispiel auf dem abgelegenen Parkplatz am Forum Autovision bei Fallersleben nicht gerade ein Aufenthalt voller Annehmlichkeiten. Audi geht deswegen genau den richtigen Schritt: Mit den „Charging Hubs“ kann das Laden wesentlich komfortabler gestaltet werden. Der einfache Ausbau ist dazu geeignet, Schnellladestruktur beinahe überall errichten zu können.

Außerdem beweist Audi mit dem Konzept Weitsicht, die vielen Tankstellenbetreibern scheinbar noch fehlt. Schon seit längerer Zeit frage ich mich, warum diese nicht bereits anfangen, ihr auslaufendes Geschäftsmodell mit Benzin und Diesel nach und nach mit dem der Zukunft zu ersetzen und an ihren Standorten mehr Ladesäulen errichten. Denn dahinter versteckt sich ein echtes Geschäftsmodell. Schließlich verdienen die Tankstellen schon heute mehr Geld mit den Handelswaren als mit Treibstoff. Was wäre wohl drin, wenn ihre Kunden nicht nur zwei Minuten, sondern sogar eine halbe Stunde am Standort verweilen würden?

Von Steffen Schmidt