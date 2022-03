Wolfsburg

Ich komme mir vor, als säße ich in einem Auto, das den Berg herunterschießt – und der Fahrer drückt noch einmal tüchtig aufs Gaspedal. Der Entschluss der Bundesregierung, ausgerechnet in Zeiten von Rekord-Inzidenzen die Masken fallen zu lassen, ist ganz schlechtes Timing.

Ja, es muss mal gut sein mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wir hatten mehr als ein Jahr Zeit, uns mit einer Impfung gegen Corona zu wappnen. Ja, die Belastung der Intensivstationen hat sich von den Fallzahlen entkoppelt. Aber für ein Leben mit Corona sind noch zu viele ungeimpft. In Wolfsburg, einer Stadt mit hoher Impfquote, verstarben innerhalb einer Woche vier weitere Corona-Patienten.

Die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen steigt rapide

Die Masse macht’s. Menschen haben wieder mehr Kontakte. Seit einer Woche steigt die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen in Niedersachsen rapide an. Schon jetzt lässt sich erahnen, dass das Gesundheitssystem in einigen Wochen wieder an seine Grenzen gebracht wird. Wir haben offenbar nichts dazu gelernt. Durch das neue Infektionsschutzgesetz entsteht erneut ein Flickenteppich von Regelungen in den Bundesländern.

Viel hängt jetzt von der viel beschworenen Eigenverantwortung der Menschen ab. Jeder und jede entscheidet für sich, wie viel Risiko er und sie für sich und unsere Mitmenschen eingehen will. Die Pandemie ist nämlich noch nicht zu Ende. Die eigene, wieder gewonnene Freiheit gefährdet Alte und Kranke und belastet ausgerechnet Ärzteschaft und Pflegende zusätzlich. Sie sind es, die nach zwei Jahren Dauereinsatz wirklich mal eine Auszeit von der Pandemie verdient haben. Da trage ich gern noch etwas länger meine Maske.