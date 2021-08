Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg konnte am Mittwoch aufatmen. Es ist gelungen, alle Bewohner und Bewohnerinnen des Pflege- und Nachsorgestützpunkts PUNS aus dem Ambulanzzentrum am Klinikum in andere Unterkünfte zu bringen. Damit hat die Verwaltung ihre Pflicht als übergeordnete Aufsichtsbehörde erfüllt. Gerade rechtzeitig, damit die Heimaufsicht am Mittwoch die Übergabe einer ganz neuen Einrichtung für Senioren in den Steimker Gärten organisieren konnte. Die eigentlichen Probleme aber sind nicht gelöst, sie sind nur erstmal nicht mehr für die Öffentlichkeit sichtbar.

Dabei geht es nicht nur um die Altenpflege. Dass die Eröffnung des PUNS vor knapp sechs Jahren so gefeiert wurde, hatte einen weiteren Grund: Weil die Patienten und Patientinnen früher aus dem Krankenbett aufstehen dürfen als noch vor wenigen Jahrzehnten – aus wirtschaftlichen Gründen – benötigen viele Menschen erst einmal weitere Pflege in der Zeit der Rekonvaleszenz. Insider nennen das „blutig entlassen“. Als Kurzzeitpflege nicht nur für alte, sondern auch für alleinstehende Menschen, war deshalb das PUNS eigentlich in der Hauptsache gedacht. Doch das Wirtschaftskonzept ging nicht auf. Weil es keiner zahlt. Dabei ist die Idee immer noch gut. Zumindest wenn man eine der Ursachen, nämlich die Wirtschaftlichkeit oder vielleicht eher das Finanzierungssystem der Kliniken, nicht anpacken will.

Von Andrea Müller-Kudelka