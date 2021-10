Wolfsburg

Selbst wenn eine Covid-19-Infektion bei Kindern und Jugendlichen meist milde verläuft – es ist und bleibt auf noch unabsehbare Zeit eine meldepflichtige Erkrankung. Das Bedürfnis von Eltern zu erfahren, wie viele Verdachts- oder tatsächliche Krankheitsfälle es an der Schule sowie im Klassenverband gibt, ist verständlich. In der Kita hingen in früheren Zeiten Zettel mit dem Hinweis „Wir haben Läuse“ oder „Wir haben Röteln“ an der Tür. Weil es eben sinnvoll ist, so etwas zu wissen, um erste Anzeichen schnell zu erkennen. Telefonketten oder Messenger-Dienste wären im Schulalltag eine durchaus denkbare Kita-Zettel-Alternative.

Datenschutz contra Informationsbedürfnis

Ist Datenschutz wirklich wichtiger als Information? Es geht nicht darum, Kinder oder Eltern an den Pranger zu stellen. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben – und dass sich noch viele infizieren werden, selbst wenn sie geimpft sind. Die Zeiten der Panik und der gegenseitigen Vorwürfe sollten allmählich vorbei sein. Geheimhaltung aber schürt Panik ebenso wie sie Verschwörungstheorien begünstigt. Statt dass sich Schulen – vielleicht auch aus Angst vor Rufschädigung – abschirmen, sollten sich die Länder und die Schulträger lieber schnell und intensiv darüber austauschen, was wir aus der Pandemie lernen konnten. Zum Beispiel, dass so ein Szenario B mit kleineren Lerngruppen nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Lernerfolg nützen kann. Krise als Chance. Das geht.

Von Andrea Müller-Kudelka