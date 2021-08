Gifhorn/Wolfsburg

Patricia Hinz ist 1975 in Hildesheim geboren, hat in der Domstadt Abitur gemacht und Religionspädagogik studiert. 1998 war sie für ihr Anerkennungsjahr schon einmal in Wolfsburg – in St. Michael in Vorsfelde. Weitere Stationen führten die Gemeindereferentin in Kirchengemeinden in Stade und Duderstadt. 2006 wechselte sie in die Jugendpastoral des Bistums Hildesheim, war dort Leiterin diverser bistumsweiter Jugendprojekte und ist seit 2014 als Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Wolfsburg-Gifhorn im Einsatz. Seit 2017 ist sie zusätzlich mit einer halben Stelle Ausbildungsleiterin für angehende Gemeindereferentinnen und -Referenten im Bistum Hildesheim.

Zerstörung und ein Alptraum statt Erholung

Patricia Hinz Quelle: privat

Es ist Sommer. Und anders als im vergangenen Jahr gibt es nicht wirklich Erholung von Krise und Ausnahmezustand und Erschöpfung. Eine Kollegin hatte gerade den langersehnten Urlaub in Italien angetreten, den sie nach über einem Jahr Homeschooling und Homeoffice so dringend brauchte. Kaum angekommen, kam die böse Überraschung übers Telefon: Ihr Zuhause im Landkreis Ahrweiler war ein Opfer der Fluten geworden. Also die beiden Kleinkinder und das Gepäck zurück ins Auto und den ganzen Weg zurück – statt Erholung fand sie Zerstörung und sich in einem Alptraum wieder, der auch bisher nicht aufgehört hat.

Wie sie stehen viele Menschen vor dem Nichts und unter Schock. Nicht nur hier in Deutschland. Auch in anderen Ländern gab es Überflutungen. An wieder anderen Orten sind die Brände nicht unter Kontrolle zu bekommen und Menschen verlieren alles ans Feuer. Und gleichzeitig sind wir weit davon entfernt, die Corona-Pandemie endgültig in den Griff zu bekommen.

Die Welt, wie wir sie kennen, wird sich ändern

All das kann Angst machen. Es fühlt sich an, als wäre das Ende der Welt nahe. Und ja, die Welt, wie wir sie kennen, wird anders. Aber ob sie am Ende ist, das haben wir noch immer in der Hand. Es wird nicht ohne persönlichen Verzicht gehen, nicht ohne eigenes Engagement, aber wir haben eine reelle Chance.

Also los! Wer noch nicht geimpft ist, tue das! Wer mit anpacken kann, tue das auch. Und auch wenn der diesjährige Wahlkampf sich eher auf die Frage bezieht, wer für welches Buch abgeschrieben oder an falscher Stelle gelacht hat: Es ist an der Zeit, dass sich etwas tut, damit auch die nächste Generation noch einen Planeten vorfindet, auf dem sie leben kann. Als Christen sind wir dazu berufen, uns für Frieden und Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung und für die Armen und Kranken einzusetzen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, damit ernst zu machen.

Von Patricia Hinz