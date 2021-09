Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Angelika Meyerdierks. Die evangelische Theologin war als Pastorin in der Gifhorner Paulus-Gemeinde tätig, seit 2009 ist sie Pastorin der Epiphanias-Gemeinde Gamsen-Kästorf. Angelika Meyerdierks hat in Göttingen Theologie studiert und war anschließend mehrere Jahre als Kandidatin des Predigtamtes ehrenamtlich tätig. Sie hat drei erwachsene Töchter und lebt mit ihrem Mann in Gifhorn.

Nun gilt sie also, die 3G-Regel, nachdem die Inzidenz seit Tagen über 50 liegt. Geimpft – genesen – getestet, eine Regel, die uns helfen soll, in ein normales Leben zurückkehren zu können.

Angelika Meyerdierks Quelle: privat

Für die Einen bedeutet es, dass das Leben umständlicher wird. Bei anderen ist mit der Inzidenz wieder die Angst vor einer Ansteckung gestiegen, besonders die Angst um die ungeimpften Kinder und Jugendlichen, die nun (wieder) in die Schule gehen. Zum zweiten Mal finden Einschulungsgottesdienste und -feiern unter Corona-Bedingungen statt. Die Freude der Kinder auf den Neuanfang wird gedämpft durch die einzuhaltenden Spielregeln.

„Fürchte dich nicht – gefangen in deiner Angst. Mit ihr lebst du.“ So heißt es in einem Lied (Evangelisches Gesangbuch 595). Die Angst ist etwas Sinnvolles. Sie warnt uns vor gefährlichen Situationen und bringt uns dazu, vorsichtig zu sein. Zuviel Angst allerdings macht handlungsunfähig. Darum ist es gut, dass das Lied eine zweite Ansage macht: „Fürchte dich nicht – getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du.“ An den kommenden Wochenenden werden viele Jugendliche in den Kirchengemeinden konfirmiert. Sie haben sich jede/r einen Bibelvers als Motto ausgesucht. Ein Wort, von dem man ein Leben lang zehren kann? Ich selbst lebe mit drei Bibelworten, die ich an zentralen Stellen meines Lebens mit auf den Weg bekommen habe. Zur Taufe: „All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch!“ Zur Konfirmation: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ Und bei meiner Ordination zur Pastorin: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ Mit diesen Worten kann ich den Auftrag, der in der dritten Strophe des Liedes formuliert ist, gut annehmen: „Fürchte dich nicht - gesandt in den neuen Tag. Für ihn lebst du.“

Gefangen – getragen – gesandt! Oder anders gesagt: Gesehen – geliebt – gesegnet! Gottes 3G-Regel für ein Leben in Verantwortung.

Von Angelika MeyerdierksPastorin