Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Georg Julius. Georg Julius ist seit Mitte Juni 2013 Pastor in der evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde in Gifhorn. Verheiratet ist er mit Dr.Christiane-Barbara Julius; sie ist Schulpastorin an der BBS 1, Gifhorn. Nach dem Studium in Bethel, Bonn und Göttingen war er fünf Jahre lang in der heilpädagogischen Betreuung der Lobetarbeit e.V. Celle tätig. Anschließend arbeitete er als Krankenhausseelsorger in Coppenbrügge und als Pastor in den Kirchengemeinden Didderse, Hillerse und Neubrück. Zur Familie gehören zwei Kinder.

Ich bekomme ein Bild geschickt: Der Stein vor dem Grab ist weggerollt, das Grab steht offen – dazu ein Spruch: ....das mit der Ausgangssperre hat zu Ostern noch nie geklappt....

Dieses leere Grab ist das Urdatum des christlichen Glaubens: Die Leiche ist weg. Am frühen Morgen des dritten Tages nach dem Tod Jesu machen sich Frauen auf, um ihm nahe zu sein, um zu trauern und das zu tun, was noch zu tun bleibt: Wenigstens für einen würdigen Nachgang sorgen. Und dann: Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer.

Gott schafft neue Regeln – aus heiterem Himmel

Gott hält sich nicht an die Regeln. Jesus hält sich nicht an die Regeln. Nicht an eine Ausgangssperre, nicht an die Regeln von Leben und Tod – sondern schafft neue Regeln. Aus heiterem Himmel sozusagen. Auf eine Stelle in der Weltgeschichte drängt sich vieles zusammen – von da aus entfaltet sich alles. Wäre Ostern nicht geschehen – gäbe es kein Christentum. Wäre die Leiche noch da – wäre nichts Besonderes zu berichten gewesen. Das Grab ist leer – das bleibt erstmal vieldeutig. Daran kann man glauben und Kraft für sein Leben gewinnen – oder zweifeln und nicht glauben und dann eben auch keine Kraft für sein Leben daraus bekommen – oder es ist einem sowieso egal. Vielfältige Möglichkeiten.

Der Schluss dieser biblischen Geschichte wird mir immer wichtiger – weil er so realistisch ist: ‚Die Frauen flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich‘ (Markus 16,8). Da ist erstmal nichts von Osterfreude oder gar Jubel zu verspüren – da ist erstmal Furcht und Entsetzen angesichts dessen, was sie erleben. Entsetzen darüber, dass die Naturgesetze einfach außer Kraft gesetzt sein sollen – der Stein bewegt, die Leiche weg.

Völlig anders als vorher gewollt und vorgestellt

Und – dann ist erstmal Schweigen: Sie sagten niemanden etwas. Müssen sie dann ja doch. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt es sich am besten – so geht die Geschichte rum und weiter. Ich verstehe das so: Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Frauen und dann auch die Männer sich darauf einlassen können: Der Weg Jesu geht weiter und er ist nicht gescheitert, sondern von Gott bestätigt – wenn auch völlig anders als vorher gewollt und vorgestellt.

Der Osterjubel braucht vorher einen Moment des Innehaltens, des Nachdenkens über das, was da geschehen sein soll – und die eigene Entscheidung: Will ich das glauben oder nicht? Der Sprung in den Glauben – um die Furcht hinter uns zu lassen. Das bleibt das Auferstehungswunder. Für die Wochen nach Ostern.

