Der Text aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor i. R. Michael Sassenhagen. Michael Sassenhagen ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach seinem Studium zum Grund- und Hauptschullehrer und seinem Zivildienst in Hannover absolvierte er seine Pastorenausbildung in Göttingen. Anschließend arbeitete er in der Paulusgemeinde in Gifhorn und dann als Pastor in Dannenbüttel, Westerbeck, Grußendorf und Stüde. Nach dem anschließenden Dienst in Wolfsburg und Dollbergen ist Pastor Sassenhagen inzwischen im Ruhestand und wohnt in Steinhorst.

Der Sieg des Lebens über den Tod

Michael Sassenhagen Quelle: Archiv

Der allmächtige Gott und die Allmacht der Natur: Ein adventliches Thema? Durchaus, denn ohne Weihnachten hätte sich der Kampf zwischen den beiden Mächten noch wer weiß wie lange fortgesetzt. Aber durch die Geburt des Heilands ist der Kampf mit dem Sieg des Lebens über den Tod entschieden.

Die Natur, oder Schöpfung, wie Christinnen und Christen sagen, stammt von Gott und er herrscht über sie. Aber ebenso wie Kinder Freiheit gegenüber ihren Eltern erlangen, ist die Natur und mit ihr der Mensch nicht so, wie Gott es wollte.

Die eigene Ohnmacht gegenüber der Natur als Strafe Gottes?

Erst im Paradies wird der Löwe Gras fressen, heißt es beim Propheten Jesaja. Bis dahin bringen er und andere „Predatoren“ ihre Opfer auf Mitleid erregende Weise um, um leben zu können. Viren tun dasselbe mit uns Menschen, und nicht nur im Mittelalter, als die Pest viel schrecklicher wütete als derzeit das Covid-19-Virus, hielten viele die eigene Ohnmacht gegenüber der Natur für eine Strafe Gottes.

Ein Missverständnis der Allmacht Gottes, die wir allerdings zum großen Teil auch nie wirklich verstehen werden. Aber Gott steht immer auf der Seite des Lebens. Erst recht seit er selbst Mensch geworden ist.

Unzählige Christinnen und Christen haben nach dem Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi auf diesen Sieg des Lebens über den Tod vertraut. Die Allmacht der Natur ist gebrochen und das gilt auch schon, während wir noch unter den Mächten der Natur leiden und sogar sterben, denn „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht; und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.“ Jesaja 9,2

