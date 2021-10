Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Markus Nietzke. Er ist Pfarrer der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche und seit 2018 Superintendent in Hermannsburg. Er gründete und wirkte seit 1992 über zehn Jahre an der Philippusgemeinde (SELK) in Gifhorn. Studiert hat er Theologie, Geschichte und Germanistik in Pretoria/Südafrika, Oberursel, Hamburg und Hagen. Als Vikar wirkte er in Calgary/Kanada und Groß Oesingen.

Kennen Sie Quaggas? Nein? Die Zebra-Unterart aus Südafrika ist 1883 ausgestorben; menschlicher Gier zur Beute geworden. Auch Menschen werden zur Beute – und zwar von Viren! SARS-Covid 19 [„Delta“] sucht sich gegenwärtig Beute unter uns; HIV/AIDS nicht zu vergessen und man hörte jüngst wieder von einem Ebola-Ausbruch. Fieberhaft – das Wort klingt merkwürdig passend – wird nach Impfstoffen gesucht und – Gott sei Dank – es werden welche erprobt und zu unserem Nutzen eingesetzt. Viren, es soll mindestens 1,8 Millionen Arten geben, leben gezielt von anderen Wesen und derem Stoffwechsel – Viren sind demnach Parasiten in Reinform. Viren sind allgegenwärtig.

Irgendwann lebt man mit den Viren

Markus Nietzke Quelle: privat

Wie lebt man mit dem Umstand? Man gewöhnt sich an sie. Was den Viren (höchst komplexe organische Strukturen) zu eigen ist, sich in der Evolutionsgeschichte der Menschheit zu behaupten, nämlich ihre DNA, RNA und ihre Proteine, ist zugleich der Weg, wie Menschen damit lernen umzugehen. Dank Impfstoffen und entsprechenden Impfprogrammen sind die Pocken seit 1980 vollständig „ausgerottet“ – auch so ein merkwürdiges Wort! Die Influenza von 1918 macht uns keine Angst mehr. Das Virus, nein, kleine Korrektur, die Viren werden bleiben – als biologische Herausforderung. Eine virenfreie Existenz ist unmöglich.

Die Pandemie kann Nähe zu Gott bringen

Sagen uns die Viren auch etwas über Gott? Wir sind Teil seiner Schöpfung und stehen nicht darüber. Eine Virus-Infektion (ganz gleich, welche) zeigt, wie fragil das Leben ist; wie wir neben Gesundheit Erlösung brauchen. Gott kann aus der gegenwärtigen Pandemie Neues werden lassen: Wir entdecken, welchen Stellenwert das Leid hat, wo es verdrängt wird, wo und wie es angenommen wird. Das Leiden von Jesus Christus bekommt auch neue Aufmerksamkeit. Die traumatischen Erfahrungen einer Pandemie können uns näher an Gott heranbringen: Gott kennt mein Leid, er ist mir in leidvollen Erfahrungen nahe. Dir mag es so ähnlich gehen. Gott kann uns gänzlich unbekannte Perspektiven eröffnen, was es heißt Mensch zu sein – mit oder ohne Leid.

