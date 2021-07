Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Pastor Oliver Flanz. Pastor Flanz teilt sich eine Pfarrstelle in Meinersen mit seiner Frau Julia. Das Paar hat drei Kinder. Oliver Flanz, der aus Castrop-Rauxel stammt, studierte in Wuppertal und Heidelberg. Sein Vikariat absolvierte er in Osnabrück und seine erste Stelle trat er in Moringen und Fredelsloh im Solling an. Jetzt ist er Pastor in Meinersen.

Plötzlich fühlen wir uns allein

„Zuhause bleiben. Abstand halten. Kontakte reduzieren. Masken tragen.“ Im vergangenen Jahr haben wir diese Sätze vermutlich am häufigsten gehört. Sie sollten helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Doch sie taten noch mehr. Sie haben uns dazu gebracht, Zuhause zu bleiben, Abstand zu halten, unsere Kontakte zu reduzieren und Masken zu tragen, hinter die niemand mehr schauen kann – auch in unseren Lebensbeziehungen. Nicht ohne Folgen: Plötzlich fühlen wir uns allein.

Oliver Flanz Quelle: Archiv

Kein Mensch ist eine Insel. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer jungen Frau. Ich frage: „Wie geht es dir?“ Die Antwort hinter der Maske: „Gut!“ Ihre Augen lassen mich zweifeln. Ich frage erneut: „Und wie geht es dir wirklich?“ Urplötzlich bricht sie in Tränen aus: „Nicht gut. Aber keiner sieht es. Mein Freund, meine Eltern, meine Freunde, niemand weiß, wie es mir geht. Alle sind mit sich beschäftigt. Ich fühle mich so allein!“

Wie komme ich wieder runter von meiner Insel?

Dieses Gespräch war kein Einzelfall. Viele Menschen haben unter den Kontakteinschränkungen gelitten, der wachsenden Isolation – auch in unseren Herzen. Ja, es wächst auch die Sehnsucht nach Begegnung, Gemeinschaft, Nähe. Es gibt auch wieder mehr Möglichkeiten. Gott (!) sei Dank! Doch eine Frage bleibt: Wie komme ich wieder runter von meiner Insel? Raus aus der Isolation? Ans Alleinsein kann man sich gewöhnen. Aufraffen ist anstrengend. Und wie gehe ich auf Menschen zu, die ich eineinhalb Jahre vernachlässigt habe? Und sie mich.

Der Sommer ist da. Ferien stehen vor der Tür. Neue Möglichkeiten bieten sich. In den letzten Tagen denke ich viel über Gastfreundschaft nach. Gast. Freundschaft. Aus Gästen werden Freunde. Beziehungen, die tragen – auch mich. Jesus hat es so gemacht. „Zachäus, komm schnell herunter von deinem Baum! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein“, sagt Jesus dem Zöllner, der auf seinem Baum hockt, um Jesus aus der Ferne zu sehen. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut. Jesus hat sie oft genutzt, um aus Fremden Freunde zu machen. Und die Menschen haben ihn gern aufgenommen, wie Zachäus. In seiner Gemeinschaft fühlten sie sich gesehen, angenommen und geliebt – auch von Gott. Oft wurden diese Begegnungen zum Beginn einer wunderbaren Freundschaft – auch mit Gott. Das Gleiche kann heute geschehen.

Einfach mal jemanden einladen

Wie wäre es mit einem Projekt? „Sommerprojekt:GastFreundschaft“ Einfach mal jemanden einladen: die Nachbarn, einen Bekannten, Kollegen, vernachlässigte Freunde, jemanden, der es braucht. Zum Grillen. Auf einen Kaffee. Ein gemeinsamer Ausflug zum See. Ein Spaziergang.

„Zachäus, komm schnell raus aus deiner Isolation! Du musst heute mein Gast sein.“ Vielleicht werden aus Gästen Freunde. Und vielleicht findet ihr in eurer Gemeinschaft sogar noch mehr: Gottes Nähe. Ich wünsche es euch von Herzen!

Von Oliver Flanz