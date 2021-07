Gifhorn

Der Text aus der Impulse-Reihe kommt in dieser Woche von Sylvia Pfannschmidt. Sylvia Pfannschmidt ist Superintendentin im Kirchenkreis Gifhorn und für 25 Kirchengemeinden und eine Vielfalt von diakonischen Einrichtungen zuständig. Aufgewachsen ist sie im Leinetal in Elze und war dort in der jungen Gemeinde aktiv. 20 Jahren lebte und arbeitete sie als Pastorin in Fürstenberg in der Kirchengemeinde Solling-Weser im Weserbergland, wo sie den Prozess der Fusion begleitete. Da ihr Schwerpunkt auf der Konfirmanden- und Jugendarbeit lag, machte sie nebenbei eine Weiterbildung als Konfirmandenunterrichtsberaterin. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ihren Lebensmittelpunkt an Aller und Ise gefunden. Sie hat zwei erwachsene Söhne.

„Wo war Kirche in der Coronazeit?“ Diese Frage wurde mir vor kurzem gestellt. Sie taucht auch in den Medien ab und an auf. Meist mit kritischem Unterton. Kirche war nicht da, wo man sie gebraucht hat. Mich erstaunt dieser Einwurf. Ich habe einen anderen Eindruck gewonnen. In den Wochen des ersten Corona-Lockdowns waren die Tageszeitungen gut gefüllt mit kirchlichen Themen, täglich ein Impuls, Einladung zum Glockenläuten und vieles mehr.

Wir durften keine Gottesdienste feiern. Doch die Gemeinden organisierten Alternativformate und verlagerten vieles nach draußen. Predigten to go, Osterwege, Krippenszenen draußen und vieles mehr. Auch der digitale Raum wurde entdeckt und ausgebaut, kurze Impulse im Internet, youtube-Konzerte, ZOOM-Gottesdienste und sogar digitale Abendmahlfeiern.

Kirche war da, nur anders als sonst. Mit großer Kreativität und Elan haben die Gemeinden vor Ort versucht Kontakt zu halten und die Menschen aufzubauen. Einkaufsdienste wurden angeboten, aufmunternde Geschenke an Senioren verteilt, Gespräche an der Haustür oder Telefonate geführt. Und da, wo Besuche nicht erlaubt waren, konnten wenigstens die Krankenhausseelsorgerin und die Seelsorger in den Einrichtungen weiterhin Kontakt halten und nah bei den Menschen sein.

Kirche war da und hat bei der großen Zahl von Beerdigungen in den zurückliegenden Monaten, die Angehörigen begleitet, getröstet und aufgerichtet. Und als Gottesdienste wieder erlaubt waren, haben die Gemeinden mit viel Aufwand und Vorsicht die Hygienekonzepte umgesetzt, um der Gottesdienstgemeinde das Auftanken in der Kirche zu ermöglichen.

Was steckt hinter der Frage? Ist es der Wunsch, dass sich Kirche den Vorgaben der Politik hätte widersetzen sollen? Oder hätten die Theologen die Pandemie theologisch bewerten müssen? Als Strafe Gottes deklarieren?

Als Christen wenden wir unsere Vernunft an. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben unser Handeln bestimmt und das ist gut so. Ich hätte nicht für ein Spreading -Event verantwortlich sein wollen. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Theologie verändert und mit ihr auch das Gottesbild. Gott als Strafender, der durch Naturkatastrophen handelt und straft, kann ich nicht mehr vertreten.

„Gott straft uns nicht mit diesem Virus“

Auch in der Erziehung hat es einen Veränderungsprozess gegeben. Eltern erziehen nicht mehr durch Strafen und körperliche Züchtigung. Meine Kinder habe ich erzogen mit dem Prinzip der logischen Folgen. Sie mussten ausbaden, was sie sich eingebrockt haben. Als ich mitbekam, dass mein Ältester mit sieben Jahren wegen einer Mutprobe beim ortsansässigen Drogeriemarkt einen Nagellack (den er definitiv nicht brauchte) hatte mitgehen lassen, musste er das Teil zurückbringen und sich entschuldigen. Weitere Folgen blieben ihm zum Glück erspart. Aber das war schon schwer genug. Gott straft uns nicht mit diesem Virus und auch nicht mit dem Klimawandel.

Wir tragen aber an die Folgen unseres Fehlverhaltens im Umgang mit der Schöpfung.

Gott wirkt auf seine Weise, wie es auch gute Eltern tun, durch Worte, die Trost und Kraft geben in Krisenzeiten. Mit Worten, die motivieren: „Kehrt um, verändert euch und ihr werdet leben.“ Ezechiel 18,3

Von Sylvia Pfannschmidt