Der Text unserer Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Dirk Wagner. Er wurde 1959 in Hannover geboren, ist Vermessungsingenieur und Schweißfachingenieur, arbeitete als Bauleiter. Nebenbei engagierte er sich ehrenamtlich in der Kirche. 2010 begann er berufsbegleitend ein Theologiestudium in Marburg und 2013 ein Vikariat in Kassel. 2015 wurde er zum Pfarrer ordiniert. Seitdem hat er eine halbe Stelle als Gemeindepfarrer in Celle und ist als Industrieseelsorger zwei Tage die Woche im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen tätig. Dirk Wagner ist verheiratet. In seiner Freizeit betreibt er den japanischen Kampfsport Kendo, geht wandern, macht Skilanglauf und spielt Klavier.

Konfirmanden wählen die Antwort mit der vermeintlich höchsten Trefferwahrscheinlichkeit

Dirk Wagner

Jede Firma, jedes Unternehmen, jede Institution hat etwas Besonderes, das sie von allen anderen Firmen, Unternehmen, Institutionen unterscheidet. Ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal. Auch der christliche Glaube hat so etwas. Doch was ist dieses Alleinstellungsmerkmal?

Konfirmanden antworten bei solchen oder ähnlichen Fragen oft mit: „Gott“ oder „Jesus“, weil sie hier die größte Trefferwahrscheinlichkeit vermuten. Doch ich hake nach.

Anfang und Ende liegen nicht bei uns selbst

Und frage: Gott? Wir ahnen es: Anfang und Ende liegen nicht bei uns selbst, sie liegen bei dem, den wir Gott nennen. Dazwischen liegen wir und unsere Aufgaben. Insofern sind wir schon dicht dran.

Und Jesus? Ja, er hat auf dieser Erde gelebt. Er war Zeit seines Lebens an Gottes Kraft angeschlossen, mit ihm unmittelbar verbunden. Er hat so gelebt, wie der Mensch leben sollte: richtiges Leben, gutes Leben, klares Leben. Ein Maßstab für uns – aber können wir den je erreichen? Erreichen wir diese Messlatte und stellen wir diesen Standard ein? Wir müssen uns eingestehen: mit unsrer Macht ist’s nicht getan.

Die frohe Botschaft des Lebens, weil einer von den Toten auferstand

„Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium“: Die frohe Botschaft des Lebens, weil einer von den Toten auferstand – das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens! Ich glaube an die Kraft der Auferstehung, die schon jetzt wirkt: heute – wenn wir es ernst nehmen, in allen Lebenslagen.

Ich glaube an ein Leben nach dem Tode, und ich glaube: Es gibt ein Leben vor dem Tode. Evangelium, frohe Botschaft, bedeutet: Leben angesichts des Todes; Leben, das sich klar ist über seine Endlichkeit, aber das den Tod überwindet, weil einer den Tod vor uns und für uns überwunden hat: Jesus, den wir Christus nennen, der uns den Weg vom Tod ins Leben vorangegangen ist.

Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit

Was bedeutet das für mich? „Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Das Leben siegt, denn Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir nicht verzagen, sondern Leben lebenswert gestalten. An jedem Ort und so oft wie möglich. Mit innerer Stärke, Liebe und Besonnenheit – die kommt von Gott. Gott sei Dank.

