Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Elsbeth Groh. Die evangelische Theologin war zunächst Pastorin im Alten Land bei Hamburg, später im Kirchenkreis Leine-Solling bei Northeim, bevor sie zum 1. April 2017 Pastorin im kirchlichen Dienst in der Stiftung Diakonie Kästorf wurde. Ihr Vikariat hat Elsbeth Groh in Lübeck gemacht und wechselte anschließend in die Hannoversche Landeskirche zu ihrem Mann Pastor Michael Groh. Nach der Geburt der zwei Söhne war sie einige Jahre lang beurlaubt. Nun lebt sie mit ihrem Mann in Gifhorn.

Unzählige Darstellungen schlimmster Schicksalsschläge

Elsbeth Groh Quelle: privat

In den letzten Monaten werden wir in den sozialen Medien, im Fernsehen, im Radio konfrontiert mit unzähligen Darstellungen schlimmster Schicksalsschläge. So viele Menschen leiden, brauchen Hilfe, sind in Not.

Die Natur scheint außer Kontrolle: Hochwasser vernichtet Existenzen, Feuer wüten und ein Erdbeben fordert Menschenleben. Zusätzlich hält das Corona-Virus die ganze Menschheit in Atem.

Und der Mensch ist des Menschen Feind – was sich gerade wieder in Afghanistan zeigt. Das Foto der afghanischen Zivilisten, die mit einem Transportflugzeug der US-Luftwaffe auf dem Boden sitzend außer Landes geflogen wurden, hat mich sehr berührt.

Die Besatzung des Flugzeuges hat diese Menschen als ihre Nächsten behandelt

Die Besatzung habe sich entschieden, zu fliegen, statt die Menschen wieder von Bord zu zwingen. In Katar seien dann 640 Menschen aus der Maschine gestiegen, die für bis zu 134 Passagiere ausgelegt ist. Die Besatzung des Flugzeuges hat diese Menschen als ihre Nächsten behandelt. Die Crew hat ein weites Herz gezeigt!

Das lässt mich fragen: Wem bin ich die Nächste? Wo ist mein weites Herz nötig?

Ich erschrecke manchmal vor mir selbst! Denn da tue ich zum Beispiel, als ginge es mich nichts an, wenn in der Fußgängerzone jemand bettelnd seine Hand ausstreckt. Habe ich dann als Nächste versagt? Weil ich mein Herz eng gemacht habe? Und lieber kein Geld in die Hand gelegt und kein Gespräch mit diesem Menschen gesucht habe? Denn meine Seele war gerade bedrückt und belastet und es wäre kein Trost über meine Lippen gekommen, höchstens Floskeln, die ich „daher gebetet“ hätte. Und ich weiß ja auch, dass das Geld, das ich weitergebe, ob genug nicht hilft.

Was verbirgt sich hinter dem alten kirchlichen Begriff „Sünde“?

Habe ich dann als Nächste versagt? Wo beginnt Schuld? Was verbirgt sich hinter dem alten kirchlichen Begriff „Sünde“?

Letzten Endes ist Sünde Entfremdung: Gott fremd sein und gleichzeitig fremd dem, wie ich eigentlich gemeint bin. Ernüchtert wird mit klar „Ich bin ein sündiger Mensch.“ Denn oft werde ich dem nicht gerecht, wie ich gemeint bin.

Gott wusste, wie viel uns Menschen immer zu vergeben ist und sein wird – als er menschlich wurde, einer von uns wurde, in Jesus von Nazareth. Ein weites Herz haben, Nächstenliebe praktisch, das ist ein hoher Anspruch. Wichtig ist, möglichst aufmerksam zu sein und Momente nicht zu verschlafen, wenn das weite Herz gefragt ist. Denn Christus spricht: „Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt – und wenn sie noch so unbedeutend sind –, das habt ihr für mich getan.“ (Mt. 25,40b-Basisbibel)

Von Elsbeth Groh