Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor Arnulf Baumann aus Wolfsburg. Nach seiner Ordination zum Pastor war er zunächst in Hannover tätig. Dann arbeitete er an der Universität in Münster und kehrte anschließend wieder nach Hannover zurück. 1971 wurde er Referent des Landesbischofs in Hannover. Von 1976 an war er Direktor des Diakonischen Werkes Wolfsburg. Seit 1997 ist er im Ruhestand.

Schnell türmt sich eine Flutwelle auf

In gebirgigen Gebieten des Nahen Ostens gibt es tief eingeschnittene enge Täler, arabisch Wadi, hebräisch Nachal genannt. Meist liegen sie trocken da, höchstens ein Rinnsal oder ein Tümpel beweisen, dass sie Wasser führen. Wenn aber irgendwo in den Bergen ein Gewitter niedergeht, dann türmt sich schnell eine Flutwelle auf, die auch in großer Entfernung alles niederreißt. Im Süden des Sinai habe ich einmal die Folgen gesehen: Palmbäume umgerissen, Gebäude eingerissen, Tiere fortgeschwemmt. Wadis gelten deshalb als höchst gefährliche Orte.

Das schien bislang sehr weit weg und ohne Bezug zu unserem Leben hier. Aber nun wurden bei uns Bäche und Flüsschen zu reißenden Strömen, die alles wegreißen, was in ihrem Weg steht. Das Erschrecken ist groß. Doch es genügt nicht, nur nach verbesserten Warnsystemen zu rufen, nach höheren Stützmauern, oder zu fragen, wer verantwortlich zu machen ist für die Schäden.

Leben ist immer gefährdet

Es hat sich gezeigt, dass wir in trügerischer Sicherheit gelebt haben. Die alte Kölner Weisheit, es sei noch immer gut gegangen, ist zu billig, zu harmlos. Die Erkenntnis ist unausweichlich: Wir haben nicht alles im Griff. Leben ist immer gefährdet, nicht nur im Straßenverkehr.

Darum muss aus dem Erschrecken über die Katastrophe ein tieferes Fragen kommen, nicht nur nach schneller Abhilfe, sondern nach tieferem Nachdenken, Was unserem Leben Halt gibt, ist nicht durch mehr Sirenen abzusichern oder durch Verbesserung der Verwaltungsabläufe. Die nächste Katastrophe kommt bestimmt und ganz gewiss an ganz anderer Stelle und in ganz anderer Form.

Katastrophen gehören zum Leben

Die Flutkatastrophe war ein Weckruf zum Nachdenken, zu tieferem Nachdenken. Katastrophen gehören zum Leben. Wir können nicht so tun, als beträfen sie nur andere. Wir sind gefragt.

