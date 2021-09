Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Christiane-Barbara Julius. Sie ist seit August 2009 Schulpastorin an der BBS 1 in Gifhorn und mit einer halben Stelle Beauftragte für Kirche und Schule im Sprengel Lüneburg-Süd. Christiane-Barbara Julius ist verheiratet mit dem Pastoren Georg Julius, sie haben zwei Kinder.

Manchmal geht unter der Maske der lange Atem verloren

Christiane-Barbara Julius. Quelle: privat

Die Schule hat wieder begonnen – und wieder im Corona-Modus. Fast anderthalb Jahre schon prägt dieser Virus unser Leben! Mit Abstand, Kontaktbeschränkungen und Lockdown. Da ist ein langer Atem gefragt. Der fehlt mir aber manchmal. Und unter einer Maske kann ich kaum tief und lange durchatmen...

Die Bibel, an manchen Tagen eine Art Motivationsschub, hat für heute eine passende Losung. Das zufällig gezogene Bibelworte als Geleitwort für den Tag stammt heute aus den Psalmen: „Unsere Seele harrt auf Gott; er ist uns Hilfe und Schild.“ Beim ersten Hören klingt es ein wenig danach, als könne man getrost seine Hände in den Schoß legen. Gott wird es schon recht machen.

Etwas sehnsüchtig und geduldig erwarten

Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Meine Gedanken bleiben an dem Wort „harren“ hängen. Harren ist ein altes Wort und heißt so viel wie etwas wie sehnsüchtig und geduldig erwarten. Wir kennen es, es steckt im Wort Beharrlichkeit drin. Wer auf etwas harrt, ist zäh, bleibt dran, lässt nicht locker, pocht beharrlich auf das Recht. Vor Gott und den Menschen. Wer auf etwas harrt, nennt die Dinge, die zu kritisieren sind, beim Namen. Dringt hartnäckig auf Besserung und klagt Veränderungen. Und sitzt weder die Dinge aus noch verharrt er angstvoll im vermeintlich Unveränderlichen. Wer harrt, schaut nach vorn. Fragt nach Gott und nach dem, was in seinen Augen Recht ist. Und hat den Mitmenschen, allen voran die Schwachen und Schwächsten dabei vor Augen.

Ein beharrliches Vertrauen darauf, dass wir uns gegenseitig gut in den Blick nehmen

Dieser Blick nach vorn lässt mich heute einmal neu Atem holen. Auch durch die Maske hindurch. Weil ich an die denke, die Gott als Hilfe und Schild brauchen. Und wo Gott nicht direkt geht, dann durch mich und uns. Im beharrlichen Vertrauen darauf, dass wir uns gegenseitig gut in den Blick nehmen, so dass wir am Ende alle fröhlich aufatmen können.

In diesem Sinne: ein gesegnetes Wochenende!

Von Christiane-Barbara Julius